По данным Банка России, на 2028 год прогноз составил 7,5-8,5%

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Банк России в случае реализации дезинфляционного сценария развития экономики РФ ожидает диапазона ставки в районе 10,5-11,5% в 2026 году и 7,5-8,5% в 2027 году. Об этом сообщается в "Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2026 год и период 2027-2028 годов".

При этом, по данным ЦБ, на 2028 год прогноз составил 7,5-8,5%.

В документе отмечается, что в случае реализации проинфляционного сценария ожидается диапазон ставки в районе 14-16% в 2026 году, 10,5-11,5% в 2027 году, в 2028 году - 8,5-9,5%. В рисковом сценарии регулятор не исключает достижения диапазона ставки 16-18% в 2026 г. Прогноз на 2027 год - 18-22%, на 2028 год - 10-11%.