Рейсы будут выполняться раз в неделю по вторникам

НОВОСИБИРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines открыла направление Новосибирск - Бухара после двухлетнего перерыва. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

"S7 Airlines сегодня выполнила первый полет по направлению Новосибирск - Бухара после двухлетнего перерыва. Теперь перелеты будут выполняться раз в неделю по вторникам", - говорится в сообщении.

Рейсы будут осуществляться на комфортабельных лайнерах семейства Airbus A320. Время в пути займет 3 часа 30 минут.

S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - частная авиакомпания России. Она обладает сетью внутренних маршрутов на базе авиаузлов в Москве (Домодедово), Новосибирске (Толмачево) и Иркутске. В 2024 году рейсами S7 Airlines воспользовалось почти 13 млн пассажиров.