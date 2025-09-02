Определение возможно обжаловать в течение месяца со дня его вынесения

ПЕРМЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Суд запретил Федеральному агентству по недропользованию (Роснедра) выдавать новую лицензию на пользование недрами Кунгурской ледяной пещеры в Прикамье третьим лицам. Информация об этом содержится в электронной картотеке Арбитражного суда Москвы.

"Рассмотрев заявленное ходатайство ООО "Сталагмит-экскурс", <…> суд определил запретить Федеральному агентству по недропользованию осуществлять любые действия, направленные на изменение статуса участка недр, указанного в лицензии №ПЕМ 01760 ПП (пользование недрами от 02.04.2007 - прим. ТАСС), а также на выдачу новой лицензии в отношении данного участка третьим лицам", - говорится в документах суда. Отмечается также что определение может быть обжаловано в течение месяца со дня его вынесения в Девятом арбитражном апелляционном суде.

20 мая этого года в Кунгурской ледяной пещере в Пермском крае была приостановлена на неопределенный срок экскурсионная деятельность, поскольку Роснедра отозвали бессрочную лицензию ООО "Сталагмит-экскурс" на пользование недрами для экскурсионной деятельности. Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья заявило о своем намерении получить права пользования участками недр Кунгурской ледяной пещеры, чтобы обеспечить сохранность уникального геологического объекта. Для этого КГУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края" подала заявку в Роснедра на получение права пользования участками недр. Возобновить проведение экскурсий в пещере планировалось после получения новой лицензии "Дирекцией ООПТ Пермского края".

В июне текущего года Минимущества Пермского края также обратилось в Арбитражный суд региона с заявлением о расторжении договора аренды земельного участка, на котором расположена Кунгурская ледяная пещера, с ООО "Сталагмит-экскурс". Судебное заседание было назначено на 2 сентября, однако, как сообщили ТАСС в суде, рассмотрение дела отложено до вступления в силу решения Арбитражного суда Москвы.

Кунгурская ледяная пещера находится в городе Кунгуре Пермского края, ее возраст насчитывает около 11 тыс. лет. Пещера является одной из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России и седьмой в мире гипсовой пещерой по протяженности - около 8,2 км, из них 2 км оборудовано для посещения туристами. Пещера известна своими гротами, озерами и "органными трубами" (вертикальными сквозными шахтами). В ней созданы спелеокамеры и соляные комнаты.