Ценные бумаги станут доступны инвесторам на торгах в выходные дни с 6 сентября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московская биржа добавит 5 сентября 98 акций российских компаний в перечень ценных бумаг, доступных инвесторам на утренней и вечерней торговых сессиях, сообщили в пресс-службе торговой площадки.

Ценные бумаги станут доступны инвесторам также на торгах в выходные дни с 6 сентября. Так, по данным Мосбиржи, общее число акций доступных на сессии в выходные дни достигнет 256.

Торги в выходные дни на Московской бирже стартовали в экспериментальном режиме 1 марта 2025 года.

Торги в выходные проводятся в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня.