МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ 3 сентября проведет аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26247 с погашением 11 мая 2039 года и ОФЗ-ПД выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объеме остатков, доступных для размещения в этих выпусках.

Заявки на аукционы можно подать через Мосбиржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу.

Расчеты по заключенным сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.