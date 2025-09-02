Стороны также находятся в процессе согласования ветеринарных сертификатов на экспорт оленьих пантов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР подписали протокол о карантинных и санитарных требованиях к северным оленям, экспортируемым из России в КНР. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства. Подписание состоялось в рамках официального визита президента России Владимира Путина в Китай.

"По итогам многолетней работы Россельхознадзора и ГТУ Китая в рамках указанного визита подписан протокол о карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к сушеным пантам оленя, предназначенным для применения в медицинских целях и экспортируемым из России в КНР. Также подписан протокол о карантинных и санитарных требованиях к северным оленям, экспортируемым из России в КНР. В соответствии с подписанным протоколом из России в Китай будут поставляться живые северные олени", - говорится в сообщении.

В настоящее время стороны находятся в процессе согласования ветеринарных сертификатов на экспорт пантов оленей и северных оленей с целью скорейшего начала поставок.

Кроме того, продолжается совместная работа по допуску в Китай со всей территории России озимой пшеницы, ячменя и рапса, а также проса, сорго, чечевицы, нута и пищевого соевого шрота, кормов для продуктивных животных, готовой мясной продукции из свинины и мяса птицы, говядины и молочных продуктов, рассказали в Россельхознадзоре.