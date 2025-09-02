Россия в январе - июле увеличила поставки продовольствия в Китай на 10%

Позитивная динамика обуславливается в том числе ростом поставок отечественного рапсового масла, мороженой рыбы, гороха, ракообразных, свинины

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Поставки российского продовольствия в Китай в январе - июле 2025 года выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а взаимный товарооборот продукции АПК между странами увеличился на 14%. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

"Россия и Китай укрепляют сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса. За январь - июль 2025 года товарооборот продукции АПК между нашими странами увеличился на 14%. Позитивная динамика обусловлена в том числе ростом поставок отечественного рапсового масла, мороженой рыбы, гороха, ракообразных, свинины. В целом за первые семь месяцев наш продовольственный экспорт в Китай увеличился на 10%. Россия в свою очередь нарастила закупки мороженой рыбы и ракообразных, картофеля, персиков и винограда", - говорится в сообщении.

Россия заинтересована в дальнейшем расширении взаимной торговли и готова существенно увеличивать объемы поставок на рынок Китая. Для этого ведется системная работа по открытию доступа для более широкой номенклатуры животноводческой и растениеводческой продукции. В 2024 году право на экспорт получили более 100 отечественных производителей рыбной продукции - это заметно расширило перечень морепродуктов, поставляемых в Китай. В 2025 году стороны согласовали протоколы, регламентирующие поставки из России манной крупы и ржаной муки, рассказали в министерстве.

Продолжается совместная работа по допуску в Китай со всей территории РФ озимой пшеницы, ячменя и рапса, а также проса, сорго, чечевицы, нута и пищевого соевого шрота, кормов для продуктивных животных, готовой мясной продукции из свинины и мяса птицы, говядины и молочной продукции.

Развивается и логистическая инфраструктура. Планом российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года предусмотрено создание единого логистического пространства, обеспечивающего безбарьерное и быстрое перемещение грузов. Ключевым элементом в рамках этой задачи является Забайкальский зерновой терминал, добавили в Минсельхозе.