Pinterest оштрафовали на 4 млн рублей за уклонение от исполнения наказания

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Таганский мировой судья судебного участка №422 оштрафовал компанию Pinterest на 4 млн рублей суммарно по двум протоколам, составленным за уклонение от исполнения административного наказания. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлениями мирового судьи судебного участка N 422 Таганского района города Москвы Pinterest Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей по каждому из двух правонарушений", - сказали в суде.

Суд также оштрафовал на 200 тыс. рублей компании Bending Spoons Operations S.p.A. и GamersGate AB за аналогичное правонарушение.

27 августа мировой судья оштрафовал Pinterest на 10 млн рублей за несоблюдение требований и предписаний Роскомнадзора.