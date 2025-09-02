Минтопэнерго ЛНР контролирует ситуацию с поставками бензина на АЗС

Дефицит сохраняется, сообщили в ведомстве

ЛУГАНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской Народной Республики контролирует поставки бензина на АЗС региона, тем не менее дефицит сохраняется. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Минэнерго.

31 августа Минэнерго региона сообщало о временном отсутствии бензина марок АИ-92 и АИ-95 на автозаправках в Луганской Народной Республике. Ожидалось, что ситуация с дефицитом топлива начнет стабилизироваться с 1 сентября.

"Минтопэнерго ЛНР контролирует подачу бензина на АЗС республики. Приняты меры по отгрузке нефтепродуктов с заводов-изготовителей, а также по продвижению и ускорению логистики. Ежедневно проводится мониторинг обеспеченности городов и районов республики топливом с целью недопущения дефицита. В населенные пункты, где отмечается снижение запасов, организуются регулярные поставки", - приводятся в сообщении слова заместителя министра Андрея Елисеева.

По его словам, в середине августа 2025 года зафиксировано падение запасов бензина у поставщиков ГСМ, что связано с перебоями в логистике и ударами ВСУ по топливной инфраструктуре. "Противником целенаправленно велась информационная кампания с населением ЛНР по созданию панических настроений. В итоге то количество, которое активно закупает население, в разы превышает запланированные нормы и запасы. Дефицит сохраняется", - отметил замминистра.

Елисеев также сообщил, что логистика в полном объеме не налажена, все еще фиксируются перебои с поставками. Но если массовая закупка продолжится, восстановление нормального снабжения затянется.

Госпредприятие "Луганскнефтепродукт", по его словам, гарантирует полное исполнение договорных обязательств. Имеющихся запасов топлива достаточно для обеспечения потребностей юридических лиц.