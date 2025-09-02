Издательство "Музыка" работает штатно после ареста имущества владельца

Хозяйственная деятельность продолжается, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Издательство "Музыка", на имущество главы которого был наложен арест, продолжает работать в штатном режиме. Об этом заявили ТАСС в самом издательстве.

"Все работает в штатном режиме, хозяйственная деятельность продолжается. Некоторая информация абсолютно странная для нас. Так все работает в штатном режиме, административные вопросы решаются в процессе", - сказал собеседник агентства, отказавшись отвечать на другие вопросы корреспондента.

Ранее стало известно, что Перовский суд Москвы наложил обеспечительный арест на счета и недвижимость директора ФГУП "Издательство "Музыка" Марка Зильберквита в рамках иска Генпрокуратуры о возврате активов организации Российской Федерации. Кроме того, Генеральная прокуратура России по поручению генпрокурора Игоря Краснова подала в Перовский районный суд Москвы иск о возвращении государству издательства "Музыка" с собранным за 150 лет одним из крупнейших фондов нотных изданий. В иске также содержится требование обратить в доход РФ созданные гендиректором издательства "Музыка" гражданином США Марком Зильберквитом ООО "Издательство "Гамма-пресс" и "Музыкальное издательство "П. Юргенсон".

Гражданин США Марк Зильберквит возглавил издательство в 2004 году. Согласно уставу, он получил право без доверенности действовать от имени юридического лица. По мнению Генпрокуратуры он воспользовался этим для нарушения антикоррупционного законодательства РФ. Он начал процесс приватизации издательства, при этом скрыл от государства и уполномоченного им органа, что при инициировании процедуры приватизации руководствовался личными корыстными мотивами. При этом передача нотной библиотеки, которая хранится в издательстве, в частную собственность была прямо запрещена Росимуществом.

Генпрокуратура требует обратить в доход РФ обыкновенные именные акции АО "Издательство "Музыка" в количестве 10 849 штук, зарегистрированные на ООО "Издательство "Гамма-Пресс". Кроме того, Генпрокуратура просит обратить в доход РФ 90% долей в уставном капитале ООО "Издательство "Гамма-Пресс", зарегистрированные на Зильберквита, и 10% долей, зарегистрированные на его супругу, а также 90% долей в уставном капитале ООО "Музыкальное издательство "П. Юргенсон", зарегистрированные на Зильберквита, и 10% долей в том же ООО, зарегистрированные на Анастасию Юргенсон.