По данным сервиса для покупки авиабилетов, в топе направлений выявили Пекин, Харбин и Гуанчжоу

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Количество поисковых запросов на авиабилеты в Китай 2 сентября выросло в 4,5 раза по сравнению со средними значениями последнего месяца, сообщили ТАСС в сервисе для покупки авиабилетов "Авиасейлс".

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что китайские власти с 15 сентября введут безвизовый режим для граждан России сроком на один год.

"Количество поисков билетов из России увеличилось на 350% по сравнению со средними значениями последнего месяца. В топе направлений - Пекин, Харбин и Гуанчжоу", - говорится в сообщении.

2 сентября около 15% всех пользователей сервиса искали билеты в Китай. Половина запросов приходится на пассажиров из Москвы. Также активно ищут билеты из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Екатеринбурга, отметили в компании.

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, число поисковых запросов за сутки выросло в пять раз. "Интересно, что за год доля авиазаказов в Китай выросла на 35%. Предполагаем, что отсутствие необходимости оформления визы сделает эту страну еще более популярной", - подчеркнули в сервисе.