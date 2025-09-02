Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что производственные планы предприятия "искренне впечатляют"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Четвертый корпус реактора для строящейся в Турции АЭС "Аккую" будет отгружен с завода "Атоммаш" (входит в Росатом) в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области по итогам рабочей поездки врио главы региона Юрия Слюсаря на предприятия атомной отрасли в Волгодонске.

"На заводе "Атоммаш", который входит в госкорпорацию "Росатом", завершают производство четвертого корпуса атомного реактора для турецкой АЭС "Аккую". Он уже прошел контрольную сборку и готовится к отправке. По графику отгрузка состоится до конца сентября", - сказано в сообщении.

В ходе визита директор "Атоммаша" Максим Жидков ознакомил Слюсаря с производственными планами предприятия. Как было отмечено, за последние 2,5 года завод отгрузил семь реакторов и 27 парогенераторов для атомных электростанций в России и за рубежом, включая объекты в Турции, Индии и Китае. На 2025 год запланирована отгрузка еще четырех парогенераторов.

"Атоммаш" является единственным в России производителем комплектного оборудования "ядерного острова" для АЭС. Мощности предприятия позволяют выпускать корпуса реакторов и парогенераторы для строящихся и действующих станций по всему миру. Завод был интегрирован в Росатом в 2012 году.

Слюсарь отметил, что производственные планы предприятия "искренне впечатляют". "Есть заказы, есть перспектива, устойчивая работа крупного производства атомного машиностроения. С начала этого года "Атоммаш" на 50% нарастил объемы, заметно увеличены инвестиции и налоговые платежи", - приводятся слова врио губернатора в сообщении.

В рамках поездки Слюсарь также посетил Ростовскую АЭС, которая играет ключевую роль в энергосистеме юга России. Станция обеспечивает около 70% производства электроэнергии в Ростовской области и почти 30% в объединенной энергосистеме Юга. Кроме того, он побывал на производстве компонентов для ветроэнергетических установок, созданном на базе "Атоммаша", с объемом инвестиций более 2 млрд рублей.