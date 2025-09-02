При этом выявили рост кредитной активности в корпоративном сегменте, отметили в Банке России

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Экономическая активность в России в июле - августе 2025 года замедлилась. Об этом говорится в бюллетене Банка России "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

"Макроэкономическая статистика и опросные данные за июль - август указывают на замедление экономической активности. Вместе с тем постепенно увеличивается кредитная активность в корпоративном сегменте", - отмечается в материале ЦБ.

При этом, по данным аналитиков, наряду с сохранением высокого бюджетного стимула это несколько повысило текущие темпы роста денежной массы, но в целом траектория денежных агрегатов остается в рамках диапазонов периода низкой инфляции 2016-2019 годов.

Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.