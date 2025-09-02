Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что запуск интересных проектов, которые готовились в рамках подкомиссии по научно-технологическому и инновационному развитию и рабочей группы, можно будет наблюдать уже в ближайшее время

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Опыт Пекинской зоны экономико-технологического развития будет использован для создания технопарков в кампусах мирового уровня, на этих площадках компании-резиденты займутся разработкой новой инновационной продукции для регионов РФ. Об этом говорится в сообщении правительства РФ со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, принимающего участие в составе делегации в рабочем визите президента РФ Владимира Путина в Китай.

"Опыт Пекинской зоны экономико-технологического развития применим при создании технопарков в составе кампусов мирового уровня. Именно там компании-резиденты будут разрабатывать новую инновационную продукцию для регионов Российской Федерации", - приводятся в сообщении кабмина слова вице-премьера.

Кроме того, Чернышенко отметил высокий уровень научного взаимодействия между Россией и КНР. Самыми популярными направлениями совместных проектов являются математические и естественные науки, инженерное дело, технологии и технические науки, науки об обществе, здравоохранение и медицина.

"Также идет конкурсный отбор научных проектов профильных министерств России и Китая. Только в этом году их было поддержано 15. Среди тематик - передовые материалы и высокоточная химическая промышленность, информационные технологии, новые транспортные системы и другие направления", - отмечается в сообщении.

Вице-премьер подчеркнул, что запуск интересных проектов, которые готовились в рамках подкомиссии по научно-технологическому и инновационному развитию и рабочей группы, можно будет наблюдать уже в ближайшее время.

По словам Чернышенко, сфера искусственного интеллекта (ИИ) является одной из самых перспективных для сотрудничества. Продвигать кооперацию с КНР в области ИИ поручил президент Владимир Путин в декабре на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Три китайские ассоциации присоединились к созданному в РФ в 2024 году международному альянсу в сфере ИИ.