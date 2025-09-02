По данным Банка России, в 2028 году ожидается возврат к формированию расходов в соответствии с бюджетным правилом

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. В проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы Банк России указывает на вероятность исчерпания средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) уже к концу 2026 года в случае реализации рискового сценария развития экономики.

Согласно документу, в 2026-2027 годах экономика получит дополнительную поддержку за счет бюджетной политики, предусматривающей структурный первичный дефицит. В 2028 году планируется возвращение к расходам в рамках бюджетного правила. Однако при существенном снижении цен на нефть и действующих параметрах бюджетного правила это будет сопровождаться активным расходованием ликвидной части ФНБ, что, по оценке регулятора, может привести к его быстрому опустошению.