По данным ЦБ, на трехлетнем горизонте структурный дефицит ликвидности сохранится

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Банк России прогнозирует дефицит ликвидности банковского сектора в 2026-2028 годах. Об этом сообщается в "Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2026 год и период 2027-2028 годов".

"На трехлетнем горизонте структурный дефицит ликвидности сохранится. В 2026-2028 годах предполагается, что расходы будут формироваться в соответствии с долгосрочными параметрами бюджетного правила", - отмечается в документе.

Так, по данным ЦБ, проведение Банком России в этот период регулярных операций по покупке и продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке и зеркалирование операций в связи с использованием средств ФНБ для их размещения в разрешенные финансовые активы внутри экономики России снизят влияние бюджетных операций на ликвидность банковского сектора.