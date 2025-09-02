Индия рассчитывает заключить с США торговое соглашение к ноябрю

Переговоры продолжаются, заявил министр торговли и промышленности страны Пиюш Гоял

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Индии рассчитывают завершить переговоры с США о двустороннем торговом соглашении к ноябрю. Об этом заявил министр торговли и промышленности страны Пиюш Гоял на Ежегодной глобальной инвестиционной конференции в Мумбаи.

"В наших переговорах с Соединенными Штатами геополитические вопросы перевешивают торговые вопросы", - признал министр. "Я очень надеюсь, что все скоро вернется на свои места и мы заключим двустороннее торговое соглашение к осени, примерно к ноябрю, как обсуждалось нашими двумя лидерами в феврале", - сказал Гоял.

"Многое произошло, многое еще предстоит сделать", - добавил он, заверив, что переговоры тем не менее продолжаются.

Индия и США начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале после визита в Вашингтон премьер-министра южноазиатской республики Нарендры Моди. Две страны стремятся удвоить объем двусторонней торговли до $500 млрд к 2030 году. Ожидалось, что документ будет подписан осенью. Индийская делегация несколько раз посещала Вашингтон для переговоров по этому документу. Визит в Индию американской делегации для проведения шестого раунда переговоров, намеченный на 25 августа, был отменен.

США в августе увеличили пошлины на импорт товаров из Индии на 25% (до 50%) в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Трамп критиковал республику за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными.