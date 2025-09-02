В стадии реализации находится 133 проекта комплексного развития территорий общей площадью порядка 1,5 тыс. га

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии трех участков нежилой застройки общей площадью 73,62 га в районах Пресненский (ЦАО) и Хорошевский (САО). Постановление по данному вопросу подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

"Реорганизуемые участки расположены вдоль Звенигородского шоссе, между 3-й Магистральной улицей и ТТК. В настоящее время их занимают устаревшие склады, административные здания и другие объекты. Здесь будет построено свыше 3,2 млн кв. м недвижимости - современный городской квартал, включающие жилые комплексы, общественно-деловые и социальные объекты, в т. ч. школы на 4 050 учеников и детские сады на 1 775 детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действующий гостиничный комплекс площадью 32,5 тыс. кв. м по адресу: 1-Магистральная улица, д. 25 планируется сохранить. В результате реализации проекта будет создано свыше 35,5 тыс. рабочих мест.

"По состоянию на 2 сентября 2025 года правительством Москвы одобрены и находятся в стадии реализации 133 проекта комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью порядка 1,5 тыс. га, в рамках которых планируется возвести свыше 30 млн кв. м недвижимости. В результате будет создано порядка 348 тыс. рабочих мест", - добавили в мэрии.