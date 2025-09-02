Показатели увеличились на 13%

КАЛИНИНГРАД, 2 сентября. /ТАСС/. Перевозки пассажиров поездами дальнего следования на Калининградской железной дороге (КЖД) выросли в январе - августе 2025 года на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе КЖД.

"В январе - августе 2025 года, по оперативным данным, на Калининградской железной дороге поездами дальнего следования было отправлено более 171 тыс. пассажиров, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

По данным КЖД, всего с начала года с вокзалов и станций Калининградской магистрали было отправлено более 6 млн 411 тыс. человек, что на 1,9% больше показателя 2024 года. Из них в пригородном сообщении перевезено 6 млн 240 тыс. пассажиров - рост на 1,6%.

Пассажирооборот в январе - августе составил 227,7 млн пасс-км. В пригородном сообщении - 179,5 млн пасс-км, в дальнем следовании - 48,3 млн пасс-км.

Калининградская железная дорога является филиалом ОАО "РЖД". В силу эксклавного положения Калининградской области и отсутствия общих границ с остальной территорией РФ, в системе перевозок связана с железными дорогами России и государств СНГ через железные дороги Литвы и Белоруссии.