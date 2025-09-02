Лихачев: Россия поможет Китаю обогнать США по установленной мощности АЭС

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" отметил, что КНР обладает грандиозными планами по развитию атомной энергетики

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Россия поможет Китаю обогнать США по установленной мощности АЭС. Сотрудничество двух стран в сфере мирного атома можно прогнозировать на столетия, заявил в комментарии телеканалу "Россия-1" генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Китай обладает грандиозными планами по развитию атомной энергетики и намерен догнать и перегнать США по установленной мощности, отметил Лихачев и пояснил, что это означает выход на общую мощность более 100 ГВт.

"Конечно, без сомнения поможем", - ответил он на вопрос, поспособствует ли Россия выполнению этих планов КНР, напомнив, что РФ строит там четыре реактора мощностью более 1 ГВт.

По его словам, Россия и Китай планируют вместе разрабатывать ядерные технологии четвертого поколения, предполагающие многократное использование обогащенного уранового продукта в реакторах разного профиля - как водо-водяных, так на быстрых нейтронах.

"Я думаю, не на десятилетия, а на столетия мы можем прогнозировать сотрудничество как вширь, так и вглубь", - резюмировал глава Росатома.