Доход промышленных малых и средних компаний на Дальнем Востоке вырос в 1,5 раза

Общая численность промышленных МСП в регионе превысила 24 тыс., сообщили в пресс-службе Корпорации МСП

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Суммарный доход промышленных малых и средних предприятий (МСП) на Дальнем Востоке за последние два года увеличился в 1,5 раза - с 600 млрд рублей в 2022 году до 900 млрд рублей в 2024 году. А общая численность промышленных МСП в регионе превысила 24 тыс, сообщили ТАСС в пресс-службе Корпорации МСП.

По данным корпорации, три четверти промышленных малых и средних предприятий в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) заняты в сфере обрабатывающих производств.

"Малый и средний промышленный бизнес Дальнего Востока демонстрирует опережающие темпы роста. Так, если в целом по стране МСП в сфере промышленности за два года прибавили чуть более трети дохода, то в ДФО этот рост составляет около 1,5 раз, - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. - Росту компаний во многом способствовали меры господдержки, которыми за два года воспользовались 44% промышленных МСП. Финансовые инструменты в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой является Корпорация МСП, позволили в предыдущие два года привлечь малому и среднему промышленному бизнесу ДФО 17,9 млрд рублей. А за 8 месяцев 2025 года через НГС промышленные МСП региона получили еще 4,43 млрд рублей заемного финансирования".

Наибольшее количество промышленных МСП в ДФО зарегистрировано на территории Приморского края (23%). По 15% малых и средних промышленных предприятий находится на территории Хабаровского края и Республики Саха (Якутия), в Республике Бурятия и Амурской области - 11% и 10% соответственно.

По словам Исаевича, промышленность влияет на целый пул смежных отраслей, в том числе логистику, инфраструктурное строительство и науку. Он отметил, что около 75% промышленных МСП на Дальнем Востоке работают в сфере обрабатывающей промышленности.

"И тут мы видим четкую региональную специфику, связанную с географическим положением региона. Среди местных предприятий обрабатывающей промышленности около четверти работают в пищевой промышленности, в первую очередь - в переработке и консервировании рыбы, ракообразных и моллюсков. Еще более 13% занимаются ремонтом промышленных изделий", - добавил Исаевич.