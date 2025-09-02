Полномочный представитель президента в ДФО отметил, что с использованием механизмов государственной поддержки на Дальнем Востоке инициировано более 2,8 тыс. новых инвестпроектов стоимостью 10,6 трлн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президенту России Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме - 2025 будут представлены достижения, которые позволили создать новый Дальний Восток. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы будем на форуме представлять президенту новый Дальний Восток. Дальний Восток, который мы принимали 10 лет назад, он уже другой. Он уже преобразился, и преобразился во всех территориях. Это не просто нам где-то удалось добиться успеха, и мы вдруг там что-то построили. Нет, весь Дальний Восток преобразился. И привело это к очень понятным последствиям", - сказал вице-премьер.

Трутнев отметил, что с использованием механизмов государственной поддержки на Дальнем Востоке инициировано более 2,8 тыс. новых инвестпроектов стоимостью 10,6 трлн рублей, из которых уже фактически вложено 5,1 трлн рублей. "Когда я говорю о количественных изменениях, то инвестиции в основной капитал [за 2015-2025 годы] - 286%, в 3,9 раза выше среднероссийских темпов, промышленные производства - 168%, в 2,7 раза выше, прибыль организации - 400%, в пять раз", - пояснил он.

По данным пресс-службы Трутнева, с 2015 года ввод жилья на Дальнем Востоке вырос на 63%, что в 2,4 раза опережает среднероссийские показатели. Одним из эффективных механизмов стала реализация программы "Дальневосточной ипотеки". Так, программой воспользовались уже 150 тыс. семей ДФО, которые купили или построили новое жилье.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой является "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме принимают участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

