Главы регионов сообщили о принятии нескольких сотен крупных капиталоемких соглашений

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Восточный экономический форум (ВЭФ) с 3 по 6 сентября пройдет во Владивостоке в десятый раз. За эти годы на площадке были подписаны сотни соглашений, а объем инвестиций в регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) исчисляется триллионами рублей, об этом ТАСС сообщили главы субъектов.

"С 2015 года на полях форума мы заключили более 100 соглашений - это свыше 3 трлн рублей. Сферы самые различные: инфраструктура, энергетика, горнодобывающая промышленность и логистика. Один из главных результатов - крупные инвестиционные проекты: Малмыжский ГОК, Амурский гидрометаллургический комбинат, Тихоокеанская железная дорога, порт Эльга и другие", - сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина обозначила, что за девять лет Приморский край заключил свыше 300 договоров общей стоимостью около 1 трлн рублей. "Соглашения направлены на развитие нашего региона во всех сферах деятельности, среди ключевых направлений можно выделить агропромышленный комплекс, энергетическую отрасль, транспортную инфраструктуру, строительную сферу и образовательную деятельность. Из подписанных соглашений хочу выделить проект по созданию в районе бухты Суходол многофункционального портового-перегрузочного комплекса, подписанный в рамках ВЭФ-2021. Сегодня порт имеет свой угольный терминал, железнодорожную станцию и универсальный причал", - отметила Щербина.

Председатель правительства Приморья также выделила проект по созданию крупнейшего в России "сухого порта" - транспортно-логистического центра (ТЛЦ) "Артем", соглашение о создании которого подписано на полях ВЭФ-2022. Запуск первой очереди в эксплуатацию ТЛЦ запланирован на сентябрь 2025 года. "В этом году впервые планируем подписание контрактов с регионами-победителями конкурса по заключению офсетных контрактов на поставку систем непрерывного мониторинга глюкозы с локализацией производства на территории Приморского края. Участвуют четыре региона - Амурская область, Забайкалье, Хабаровский край и Приморье", - разъяснила первый вице-губернатор, уточнив, что сумма инвестиций составит не менее 400 млн рублей с максимальной стоимостью закупа порядка 2,6 млрд рублей.

"Забайкальский край присоединился к форуму в последние пять лет. За время нашего участия мы смогли привлечь порядка 900 млрд рублей инвестиций. Мы показали всей стране, что наш край - один из самых инвестиционно привлекательных", - отметил губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Ожидания от ВЭФ-2025

Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов разъяснил, что форум предоставляет возможность сосредоточить внимание на приоритетных проектах, обсудить их с потенциальными инвесторами и закрепить договоренности. "В этом году <…> мы подготовили ряд деловых встреч и планируем подписать важные соглашения, большинство из которых - с недропользователями. Добыча полезных ископаемых остается приоритетной отраслью для Чукотки и драйвером развития региона. В рамках ВЭФ мы планируем подписать инвестиционные соглашения по проектам в области добычи и геологоразведки с ООО "ЗЭР", ООО "ГРК Быстринское" и компанией "Овербест", - сообщил Кузнецов.

Глава Якутии Айсен Николаев обозначил, что в этом году республика планирует подписать порядка 30 соглашений на 100 млрд рублей. Всего же за 10 лет было подписано соглашений более чем на 1 трлн рублей. "И это не просто суммы на бумаге, это реальные проекты. Например, строительство нового корпуса (учебно-лабораторного комплекса - прим. ТАСС) Малой академии наук, запуск современного ветродизельного комплекса (проект реализован в заполярном поселке Тикси - прим. ТАСС), что очень важно для энергетики Арктики", - разъяснил Николаев, добавив, что на форуме были заключены договоренности о работе круглогодичного тепличного комплекса "Саюри" в Якутске, который теперь обеспечивает республику свежими овощами круглый год.

Он отметил, что благодаря проектам, запущенным за годы работы форума, в Якутии создано более 9 тыс. новых рабочих мест, качественным интернетом обеспечено почти 47 тыс. якутян, включая жителей арктических районов. "По нашим данным, проекты, подписанные на ВЭФ, повлияли на жизнь каждого второго жителя республики. Вот что для нас главный результат и итог", - заключил глава Якутии.

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко обозначил, что на площадке форума принимаются ключевые решения, которые влияют на социально-экономическое развитие региона. Например, с компанией "Газпром" были подписаны документы по реализации масштабной программы по газификации области, строительству завода по производству топлива из газового конденсата, созданию уникального водноспортивного комплекса. На полях форума были приняты решения по модернизации Корсаковского порта, региона привлек крупного инвестора в создание самого современного на Дальнем Востоке аэровокзального комплекса.

"Мы рады, что ВЭФ расширяется, с этого года у форума появилась новая площадка на Сахалине. На острове открыт выставочный центр Росконгресса "Сахалинэкспо", где проходят выездные мероприятия ВЭФ. В начале августе мы провели международный климатический форум. Сразу после завершения ВЭФ во Владивостоке в "Сахалинэкспо" стартует форум по беспилотникам", - обозначил Лимаренко, отметив, что за каждым из мероприятий стоит приток инвестиций, реальный рост экономики и позитивные изменения в жизни людей.

Динамичное развитие

За десять лет проведения форума, дальневосточные регионы смогли заявить о своем инвестиционном потенциале. "Восточный экономический форум стал для Камчатки катализатором перемен. За десять лет участия в форуме Камчатский край кардинально изменил свой имидж: из загадочной и труднодоступной территории регион превратился в перспективный центр с динамично развивающейся, диверсифицированной экономикой, где традиционные отрасли гармонично соседствуют с современными проектами.

За эти годы мы прошли три ключевых этапа", - отметил глава региона Владимир Солодов.

Он разъяснил, что с 2015 по 2019 год, Камчатка активно презентовала свои природные богатства, делая акцент на развитии рыболовства и туризма, что позволило сформировать прочный фундамент для будущих партнерств. "Второй этап, в период с 2021 по 2022 год, был посвящен демонстрации конкретных инвестиционных проектов в таких сферах, как логистика, энергетика, "зеленая" экономика и устойчивый туризм. С 2023 года регион не только продолжает заключать новые соглашения, но и демонстрирует уже реализованные проекты, созданные объекты инфраструктуры и успешно проведенные крупные международные события, в числе которых форум "Путешествуй!" и молодежный форум "Экосистема. Заповедный край".

Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что участие в ВЭФ стало серьезным катализатором развития региона. "Одним из ключевых достижений стало строительство маслоэкстракционного завода "Амурский" в Белогорске. Копания стала резидентом территории опережающего развития именно на первом ВЭФ. Этот проект позволил запустить производство инновационной для России продукции - соевого изолята, укрепив позиции Амурской области на рынке пищевой промышленности", - разъяснил губернатор, добавив, что строительство путепровода через Транссибирскую магистраль в поселке Новобурейский позволит существенно сократить транспортные издержки предприятий региона, повысив логистическую доступность и привлекательность наших территорий для инвесторов.

Глава Бурятии Алексей Цыденов обозначил, что участие в ВЭФ дало республике конкретные результаты: инвестиции, проекты, партнерства - только в 2023 году подписаны соглашения на 118 млрд рублей, в 2024 году - почти на 259 млрд рублей. Одним из самых масштабных проектов Цыденов назвал строительство Мокского гидроузла - ключевого инфраструктурного объекта, который обеспечит стабильное энергоснабжение восточной части республики и откроет возможности для дальнейшего промышленного роста.

"В 2024 году наш павильон на "Улице Дальнего Востока" посетили высокопоставленные делегации Малайзии, Монголии, Китая. С премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом и пятью федеральными министрами обсуждены вопросы промышленного и туристического потенциала Бурятии. С министром финансов Монголии Болдом Жавхланом обсуждали развитие приграничной свободной экономической зоны "Алтанбулаг", а также международного транспортного коридора Россия - Монголия - Китай", - сказал глава Бурятии, добавив, что каждое соглашение и каждая встреча на ВЭФ формирует вклад в будущее, в создание рабочих мест, инфраструктуры и экономический рост в целом.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.