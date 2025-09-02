Трутнев: в ДФО на 1 рубль вложенных госсредств привлечено 34 рубля инвестиций

По данным пресс-службы заместителя председателя правительства - полномочного представителя президента в ДФО, за 10 лет в экономику Дальнего Востока вложено 20 трлн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Каждый вложенный рубль государственных средств привлекает 34 рубля частных инвестиций на Дальнем Востоке. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"У нас бюджетный мультипликатор, то есть количество денег, которое мы получили в виде инвестиций проектов, в 34 раза больше объема господдержки. Это что значит? Это значит, на 1 рубль из государственного бюджета мы получили 34 рубля частных инвестиций, точнее, 34,4 рубля. Больше нет нигде таких показателей. Ни в какой территории таких показателей не существует", - сказал вице-премьер.

По данным пресс-службы Трутнева, за 10 лет в экономику Дальнего Востока вложено 20 трлн рублей. Ежегодный объем инвестиций в основной капитал вырос в четыре раза - с 1 трлн рублей до 3,9 трлн рублей. В проекты с государственной поддержкой инвестированы 5,1 трлн рублей - это 25% от общего объема инвестиций Дальнего Востока за десять лет.

Всего на Дальнем Востоке за 10 лет ускоренного развития созданы более 170 тысяч новых рабочих мест. Средняя заработная плата на предприятиях резидентов ТОР и Свободного порта на 52% выше среднероссийской. Трутнев отметил, что доходы бюджетов регионов Дальнего Востока выросли в 2,4 раза за 10 лет. "Доходы субъектов, доходы территории возросли в 2,4 раза [за 10 лет], а это и есть фундамент. То есть когда мы зарабатываем, мы можем эти деньги тратить на хорошую жизнь [людей]", - сказал вице-премьер.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой является "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме принимают участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.