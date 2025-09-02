В рамках МТОР планируется создать комфортные условия для всех инвесторов, подчеркнул заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Иностранные инвесторы, которые будут реализовывать проекты в рамках международной территории опережающего развития (МТОР), смогут применять свои строительные нормы при создании предприятий. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Закон должен в определенной степени быть индивидуальным. Он должен подстраиваться под тех, с кем мы работаем. И ничего в этом абсолютно не страшно. Поэтому мы продолжим работу по совершенствованию законодательства. <...> Давайте простую вещь скажем. У них другие строительные нормы и правила. У них другие требования к материалам. Почему они не могут в рамках своих строительных норм и правил и своих требований к материалам построить нам предприятие? <...> Я считаю, могут", - сказал вице-премьер.

Трутнев отметил, что в рамках МТОР планируется создать комфортные условия для всех инвесторов. "Мы готовы работать со всеми странами, прекрасно понимаем, что сегодня наибольший интерес наши преференции вызовут у наших коллег из Азиатско-Тихоокеанского региона, что мы, собственно говоря, хотим для них создать. Мы для них хотим создать зону комфорта", - добавил он.

По его словам, одним из примером может стать остров Большой Уссурийский. "Есть остров, который отнесен к юрисдикции двух государств. Уникальная совершенно история. Мы можем там <…> с Китаем создать режим как раз максимально комфортный для наших соседей. <…> Эти вещи же не делаются с одной стороны. Так не получится. Мы не сможем создать никакой режим отдельный на острове Большой Уссурийский, если подробно, детально не обсудим это не только с руководством Китая, но и с компанией, вот это надо построить вместе. Мы эти усилия делаем, переговоры ведем, я знаю, что есть уже подписанные документы, но надо дотянуть их", - пояснил вице-премьер.

Закон о создании МТОР на Дальнем Востоке вступит в силу 1 января 2026 года. Для резидентов МТОР устанавливаются налоговые преференции по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в федеральный бюджет. Сроком на десять лет устанавливается ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, в размере 0% для новых организаций, являющихся резидентами МТОР. На этот же период законом субъекта РФ может устанавливаться пониженная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, зачисляемая в бюджеты регионов РФ.

