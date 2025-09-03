Полномочный представитель президента РФ в ДФО уверен, что туристический потенциал в Дальнем Востоке практически безграничен, если людям есть где жить и останавливаться

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Строительство гостиниц на Дальнем Востоке необходимо для развития туристического потенциала макрорегиона. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Дальний Восток надо осваивать. <...> Это же гостиницы на берегу Байкала и на Сахалине, на Курильских островах, в Приморье. <...> Я уверен в том, что если людям есть где жить, где останавливаться, то в целом туристический потенциал в Дальнем Востоке практически безграничен", - сказал вице-премьер.

По данным пресс-службы Трутнева, в 2024 году туристский поток Дальнего Востока составил 6,5 млн человек, что выше показателей 2023 года на 5%. В 2024 году самыми популярными регионами стали Приморский край, его посетили 2,3 млн человек, Хабаровский край - 1,3 млн человек, Бурятия - 9 тыс. человек. В этом году за пять месяцев ДФО посетили 2,2 млн туристов, что выше на 10%, чем за аналогичный период прошлого года.

На Дальнем Востоке в рамках префрежимов создаются 255 туристических проектов с государственной поддержкой, вкладывается 265 млрд рублей, создается 16 тыс. рабочих мест. Так, в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" на берегу Японского моря в Приморском крае и на побережье Байкала в Республике Бурятия создаются федеральные круглогодичные курорты. Турпоток Дальнего Востока увеличится почти на 1 млн туристов в год. Курорты создаются при использовании преференциальных режимов ТОР и ОЭЗ.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой является "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме принимают участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.