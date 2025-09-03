Ответственный секретарь Высшего инженерного совета Республики Саха считает, что госпрограмма позволит обеспечить безопасность арктических границ, технологический суверенитет для стабильной работы горнодобывающих отраслей, развития традиционных и новых производств и промыслов

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Создание специальной программы по производству техники и оборудования, а также их зимней эксплуатации на самых холодных территориях, значительно эффективнее обеспечит безопасность всех арктических границ, технологический суверенитет для стабильной работы горнодобывающих отраслей, развития традиционных и новых производств и промыслов. Такое мнение выразил ТАСС ответственный секретарь Высшего инженерного совета Республики Саха (Якутия), председатель комиссии Торгово-промышленной палаты Якутии по содействию проектной деятельности в научно-технологической сфере, кандидат экономических наук Александр Мярин.

Концепция федеральной программы "Техника на территориях экстремально холодного климата" получила высокую оценку экспертов АСИ на V форуме "Сильные идеи для нового времени".

"Идея программы нацелена на обеспечение безопасности арктических границ, технологического суверенитета и стабильной работы не только горнодобывающих отраслей, но и на инновационное развитие традиционных и новых производств и промыслов местных жителей. И как следствие, последующего эффективного формирования целей для высокотехнологичного развития социальных, транспортных, энергетических и других жизнеобеспечивающих предприятий", - отметил Мярин в преддверии сессии ВЭФ "Безопасная территория. Развитие системы мониторинга и прогнозирования ЧС на Дальнем Востоке и в Арктике".

Общий объем инвестиций в программу оценивается в 52,3 млрд рублей в срок до пяти лет, в том числе 28,8 млрд рублей из федерального бюджета. Общий эффект от программы составит, по нашим расчетам, 105,6 млрд рублей, включая 68,6 млрд рублей для бюджетов всех уровней, в том числе 57,5 млрд рублей для федерального бюджета", - сказал Мярин.

Проблемы не только в нормативной базе

Как отметил Мярин, действующая нормативно-техническая база не стимулирует создание и производство специальных климатических "экстремально холодных" модификаций, а также активное развитие мероприятий по повышению надежности и эффективности зимней эксплуатации, уже эксплуатируемых здесь, не только транспортных средств, но и почти всей техники и оборудования, включая энергетическое.

"Почти вся техника и оборудование, даже успешно работающие в "обычном" холоде, например на Ямале, в условиях экстремального холода с предельными температурами эксплуатации до минус 70 градусов и рабочими до минус 60 градусов по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 16350-80 (в Якутии и в восьми соседних регионах ДФО и СФО) требуют доработки "де-юре" запрещенной техническими нормативами", - констатировал эксперт.

По его мнению, совершенствование эксплуатации техники на территориях экстремального холода по программам развития предпринимательства, инноваций, науки и промышленности сдерживается не только технической "регуляторикой", но и ограниченным спросом.

"Из-за отсутствия специальных производств климатических исполнений техники (даже военной), создание которых только начиналось в позднесоветский период, применяется "гаражная" доработка без достаточных уровней безопасности и себестоимости эксплуатации. Основная проблема - низкие уровни прогнозирования развития традиционных и новых производств местного населения не позволяют определить наиболее актуальные технологические направления для комплексного (межотраслевого, межведомственного) и устойчивого развития транспортных, энергетических и других жизнеобеспечивающих, а также социальных объектов", - подчеркнул эксперт.

