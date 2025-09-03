В частности, в павильоне Еврейской автономной области представят проект "КИК", применивший технологию популярного развлечения "Лазертаг" к обучению управлению беспилотными аппаратами

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Ежегодная выставка достижений дальневосточных регионов "Улица Дальнего Востока" открылась в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Как сообщают корреспондент ТАСС, здесь можно купить шахматы из нефрита за 1,1 млн рублей, узнать зачем технологию "Лазертаг" интегрировали в БПЛА и посмотреть на обнаруженного в 2024 году мамонтенка Яну.

Мамонтенок и соколы

Павильон Якутии в этом году впервые показывает общественности тушу мамонтенка Яны, обнаруженной в июне 2024 года на термокарстовом провале Батагайка - научном стационаре Северо-Восточного федерального университета (СВФУ). Ученые подчеркивают, что мамонтенок Яна по своей сохранности - одна из лучших в мире: на голове нет никаких утрат, хобот, уши, ротовая область - без видимых повреждений и деформаций. В данный момент Яна, предположительно, самая древняя по возрасту находка среди шести ранее обнаруженных в мире детенышей мамонта без учета фрагментированных останков.

"Я уже в предвкушении от посещения павильона Якутии, - поделился с ТАСС ректор СВФУ Анатолий Николаев. - Надеюсь, в связи с приездом на ВЭФ нашего мамонтенка посещаемость павильона республики будет очень высокой". Кроме того, в специальной криокамере вместе с тушей мамонтенка помещены пещерные львята Борис и Спарта, обнаруженные в 2019 году.

Павильон "Дом сокола" уже третий год подряд представлен на "Улице Дальнего Востока". "Совместный павильон Минприроды России и правительства Камчатского края посвящен самым редким птицам семейства соколиных, а также другим краснокнижным животным, различным природоохранным проектам и заповедным территориям Дальнего Востока. Но, конечно, главный экспонат нашего "Дома сокола" - непосредственно сам сокол", - рассказала ТАСС пресс-секретарь Росзаповедцентра Минприроды России Марина Карпова. Она отметила, что посетители смогут увидеть птиц вживую.

В павильоне Хабаровского края открылся выставочный проект, посвященный участникам Великой отечественной войны, с фото ветеранов, а также макетами военной техники - самолетов и судов. Кроме этого, в павильоне в стеклянных кубах представлены образцы драгоценных металлов, добытых в регионе - золота и серебра.

Нефритовые шахматы и золотые самородки

Республика Бурятия в своем павильоне представляет целый отряд индивидуальных предпринимателей, производящих оригинальные товары, как например Артем Агафонов, который освоил вакуумное производство иван-чая. "Это крупнейшее производство в Республике Бурятия, и мы, похоже, единственные в России, кто поставил производство иван-чая по вакуумной технологии. Когда его завяливание происходит в анаэробной среде, иван-чай приобретает полностью черный цвет, и даже вкус характерный для черного чая. В год, а точнее один месяц в году, мы заготавливаем примерно пять тонн продукции, но на ВЭФ мы привели немного, всего около 100 кг", - рассказал предприниматель.

Рядом в отдельном небольшом павильоне свою продукцию из бурятского нефрита представляет компания "Ориентал Вэй". Именно в этом регионе добывается 93% всего нефрита в России. В зависимости от примесей нефрит может быть как зеленым, так и белым, медовым, черным и всевозможных промежуточных оттенков. Самым дорогим изделием, о котором рассказали представители компании, оказались шахматы из нескольких видов нефрита, стоимостью свыше 1,1 млн рублей.

В павильоне республики Бурятия гости также могут отправить открытку в любую точку мира. Для посетителей заготовили около 3 тыс. открыток. В этом им поможет главный почтмейстер республики Галина Турнаева, которая также снабдит открытку печатями на бурятском языке. В уличной экспозиции можно увидеть произведенные на Дальнем Востоке ударные и разведывательные БПЛА, обладающие высокой грузоподъемностью и дальностью полета, а также легкий многоцелевой вертолет Ка-226T.54.

В павильоне Магаданской области самые интересные элементы связаны с золотом. Так здесь можно попробовать себя в роли старателя и намыть немного золота в речном песке. Правда, чтобы кусочки драгоценного металла не потерялись во время такой тренировки, "снаряд" заключен в стеклянный куб с резиновыми перчатками для манипуляций. Напротив, в другом стеклянном кубе с круглым боковым отверстием лежит золотой слиток весом около 12 кг, который каждый желающий может попробовать оттуда вытащить.

"Женщинам, конечно, тяжело его даже приподнять, - рассказывает представитель павильона. - Но мужчины, особенно в хорошей спортивной форме, уже пытались достать слиток. Пока никому не удалось, но даже если это произойдет, сам слиток мы отдать не сможем. Победитель получит памятный подарок".

В отдельном строении павильона представляет свою продукцию ювелирная сеть "Русское золото - самородок", которая специализируется на украшениях с самородным золотом естественных форм. Как рассказал ТАСС владелец сети Александр Басанский, кроме множества колец, браслетов и других украшений, здесь можно приобрести и необработанные самородки. Самый дорогой из них весит 122 грамма и стоит более 1,8 млн рублей.

Лазеры и город будущего

В павильоне Еврейской автономной области представлен проект "КИК", применивший технологию популярного развлечения "Лазертаг" к обучению управлению беспилотными аппаратами. Как рассказал ТАСС руководитель проекта Павел Брейчер, они с командой разработали свое решение аппаратной части, написали для нее программное обеспечение и интегрировали технологию "Лазертаг" в БПЛА. Теперь пилот дрона может тренироваться с использованием этой технологии для поражения наземных и воздушных целей.

"Мы сделали два варианта боевых дронов, один из них стреляет дробью с большой областью поражения, но на короткой дистанции. Второй - использует лазер. Не секрет, что боевое лазерное оружие сегодня уже существует, поэтому мы, в данном случае, стараемся смотреть в будущее, и готовиться к тому, что боевой лазер будет достаточно легким, для погрузки на беспилотный летательный аппарат", - добавил Брейчер.

Павильон Минвостокразвития поделен на четыре основанные темы: жить, путешествовать, учиться и работать на Дальнем Востоке. Каждой теме отведен свой "угол", и в одном из них можно заставить искусственный интеллект создать видео с вашим цифровым двойником, отдыхающим в одной из туристических зон Дальнего Востока. В центральной части павильона располагается интерактивный маяк в полтора человеческих роста, а на его вершине - прожектор.

"Верхняя часть внутренности нашего павильона представляет собой черно-белую панораму собирательного образа дальневосточного города. Но с помощью света от маяка вы можете раскрасить этот "эскиз", превратить его в движущуюся картинку, которая в конце концов полностью оживет. Здесь на одном рисунке можете узнать крупнейшие и известнейшие наши объекты, такие как космодром "Востоный", судоверфь "Звезда", горнолыжный курорт "Горный воздух" и другие", - рассказал ТАСС директор департамента конгрессно-выставочной деятельности Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Павел Картышев.

В павильоне Забайкальского края компания "Удоканская медь" подготовила голографическую проекцию "Город будущего". В ней авторы представили мир, каким он будет через сто лет: как будут выглядеть города, какие технологии будут доступны человеку. Во всех сюжетах объединяющим элементом становится "металл будущего" - медь, которая обеспечивает работу энергетики и транспорта, является сердцем космических кораблей, играет ключевую роль в цифровых технологиях и медицине.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит в 2025 году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной его темой стала "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.