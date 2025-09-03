Замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева отметила, что при учете всех финансируемых потребностей "это может быть существенно"

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Финансовая емкость для выпуска народных облигаций для регионов Дальнего Востока для реализации мастер-планов составляет порядка 300 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

"Если смотреть на сегодняшнее регулирование долгов регионов и в целом на долговую нагрузку, то емкость для выпуска народных облигаций для наших 11 субъектов представляет порядка 300 млрд рублей. При всем объеме финансируемых потребностей, финансируемых мастер-планами Дальнего Востока, это может быть существенно", - сказала она.

Нургалиева отметила, что больше 80% опрошенных, по данным ВЦИОМ, фиксируют пользу от реализации мастер-планов. "[Они] отмечают эту программу как полезную для них конкретно и для самой территории. Уже 65% жителей за последние год-два увидели значимые изменения в своих городах", - добавила она.

