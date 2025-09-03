Замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева отметила, что в 2025 году облигации намерены выпустить Чукотка, Якутия, Магаданская и Амурская области

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Еще два региона Дальнего Востока готовы в 2026 году выпустить народные облигации для реализации мероприятий мастер-планов. Об этом сообщила заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

"В сентябре три из четырех регионов будут выпускать народные облигации. Один из регионов планирует выпуск в ноябре этого года. Параллельно с выпуском в этом году мы уже обсуждаем с субъектами планы следующего года - видим, что еще два региона [готовы выпустить]", - сказала она.

По ее словам, в 2025 году облигации намерены выпустить Чукотка, Якутия, Магаданская и Амурская области.

