ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Регионы Дальнего Востока направляют около 90 млрд рублей на реализацию мастер-планов по механизмам списания бюджетных кредитов. Об этом сообщила заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.

"Все регионы Дальнего Востока - это емкость около 90 млрд рублей - направляют списанием 2/3 должностей на реализацию мастер-планов", - сказала она.

Нургалиева отметила, что сегодня все инструменты, которые открываются и делаются доступными для регионов, фокусируют на мастер-планах.

