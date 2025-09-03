На ВЭФ представили линейку обучающих дронов, разработанных на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Линейку из обучающих БПЛА, разработанных на Сахалине, представили на стенде Минпромторга России на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Импортозамещение комплектующих доходит до 90%, сообщил ТАСС Дмитрий Борышнев, исполнительный директор компании "Тезона".

"Здесь мы представляем свою экспозицию для внедрения БПЛА в систему школьного и профессионального образования. Мы приехали на ВЭФ, чтобы поделиться своим опытом с другими регионами", - сказал собеседник агентства.

На стенде представлены четыре вида дронов для разных возрастных категорий: от младших школьников до студентов колледжей. "Начинают дети свое обучение с вовлечения в процесс пилотирования на маленьком игрушечном дроне. Наша задача - это вызвать интерес у ребенка и научиться пилотировать", - пояснил Борышнев.

Собеседник агентства подчеркнул, что объем отечественных комплектующих в разработках доходит до 90%. Он добавил, что следующим этапом становится использование программирования дрона. Для этого у компании создан специальный БПЛА, который оснащен дополнительными датчиками для усложнения задач управления дроном. "Он может переносить грузы, может стрелять лазером по движущейся мишени", - сказал собеседник агентства.

Еще два экземпляра продукции компании помогают школьникам обучиться сборке готового дрона. БПЛА обладают ПО с искусственным интеллектом, а также камерой с функцией машинного обучения. Представитель "Тезоны" добавил, что сейчас обучающая линейка внедрена в Сахалинской области. Переговоры ведутся еще с несколькими регионами Дальнего Востока.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

