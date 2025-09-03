Выставка будет работать все дни форума

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Официальное открытие выставки достижений дальневосточных регионов "Улица Дальнего Востока" состоялось на набережной Дальневосточного федерального университета в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). К гостям открытия по видео обратился вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Десятый раз мы открываем Восточный экономический форум и в очередной раз открываем выставку "Улица Дальнего Востока". Когда мы создавали ее, мы мечтали о том, чтобы выставка рассказала о нашей любви к Дальнему Востоку: Приморью и Хабаровскому краю, Бурятии и Якутии, Магаданской области и Чукотке. Сегодня, когда прошло уже немало времени, на вопрос: "Получилось у нас это или нет" я могу твердо сказать - получилось", - отметил Трутнев.

Он добавил, что это стало возможным благодаря огромному труду людей, которые живут и работают на Дальнем Востоке. Изменяются города и поселки, создаются новые инвестиционные проекты, строятся больницы, школы, детские сады, улучшается инфраструктура. Дальний Восток становится более благоустроенным и обеспеченным.

Также к собравшимся обратились космонавты-испытатели отряда космонавтов Роскосмоса с борта Международной космической станции. "Приветствуем вас с борта Международной космической станции. Десятый раз на приморской земле открывается Восточный экономический форум - международная площадка для укрепления экономики Дальнего Востока. Хотим пожелать всем участникам Восточного экономического форума достичь поставленных целей, добиться желаемых результатов, найти новые перспективные формы сотрудничества и открыть для себя что-то новое и удивительное в Дальнем Востоке", - сказал космонавт Сергей Рыжиков.

Выставка "Улица Дальнего Востока" будет работать все дни ВЭФ, после чего ее по традиции откроют для жителей Владивостока. На ней представлены павильоны всех регионов Дальневосточного федерального округа, а также павильоны Минспорта РФ, Минвостокразвития РФ, Минприроды РФ и другие.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.