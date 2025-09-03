Показатель составил 61,9 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Объем креативных индустрий в экономике Республики Якутия в абсолютных значениях по итогам 2024 года составил 61,9 млрд рублей. Это в два раза больше по сравнению с 2020 годом, сообщил ТАСС министр экономики Якутии Петр Попов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

27 апреля 2024 года главой региона Айсеном Николаевым был подписан указ о развитии креативной экономики. Согласно документу, основными целями развития Якутии к 2030 году определены увеличение численности занятых в креативных индустриях до 70 тыс. человек, рост валовой добавленной стоимости креативных индустрий в два раза по сравнению с уровнем 2023 года и обеспечение лидерских позиций региона в стране по уровню развития креативной экономики.

"Занятых в креативных индустриях за последние пять лет стало больше на 6 тыс., и сейчас их 48 тыс. человек. Вклад креативных индустрий в экономику Якутии в абсолютных значениях по итогам 2024 года составил 61,9 млрд рублей, это порядка 2,4% от ВРП. По сравнению с 2020 годом, когда показатель составлял 30,2 млрд рублей, объем креативных индустрий вырос в два раза. Он продолжает динамично расти и к 2030 году должен достичь 114 млрд рублей", - сообщил Попов.

Самым крупным в Якутии проектом, благодаря которому достигнуто увеличение объемов креативных индустрий, является креативный кластер "Квартал труда", отметил министр. Он является первой в России площадкой на территории опережающего развития (ТОР), созданной специально под креативные проекты. "В настоящий момент креативный кластер насчитывает 203 резидента с общей выручкой в 262 млн рублей, резидентами кластера созданы 360 новых рабочих мест, среди них 7 музыкальных команд, 4 анимационные студии, 11 организаций в сфере кино", - уточнил Попов.

Развитие креативных индустрий для Якутии является одним из приоритетных направлений. Попов напомнил, что для поддержки ИТ-отрасли действует фонд развития инноваций республики, для поддержки кино выделяются гранты. "Аниматоров поддерживаем через Фонд развития цифрового контента, а также закупаем у них мультфильмы для региональной телекомпании. Для развития брендов и моды в прошлом году Корпорацией развития Якутии запущен акселератор "Модная программа: марки, фабрики, ретейл", благодаря которому 11 якутских брендов были отобраны федеральными ретейлерами для продвижения и продажи в их сетях. Что касается научной составляющей, то у нас имеется один из 15 научно-образовательных центров мирового уровня - НОЦ "Север: территория устойчивого развития", - добавил министр.

