ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минвостокразвития разрабатывает программу развития туризма регионов Дальнего Востока до 2035 года. Об этом сообщил ТАСС статс-секретарь - заместитель главы Минвостокразвития России Антон Басанский.

"Мы готовим большую программу по развитию туризма на Дальнем Востоке. Она у нас до 2035 года", - сказал он.

По его словам, в программе будет предусмотрено развитие туристических маршрутов и инфраструктуры. "Сегодня мы готовим наши туристические маршруты, наших туристических операторов", - добавил Басанский.

По данным пресс-службы заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, в 2024 году туристский поток Дальнего Востока составил 6,5 млн человек, что выше показателей 2023 года на 5%. В прошлом году самыми популярными регионами стали Приморский край, его посетили 2,3 млн человек, Хабаровский край - 1,3 млн человек, Бурятия - 9 тыс. человек. В этом году за пять месяцев ДФО посетили 2,2 млн туристов, что выше на 10%, чем за аналогичный период прошлого года.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

