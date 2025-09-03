ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минвостокразвития намерено субсидировать приобретение лайнеров для туроператоров, которые будут развивать круизный туризм на Дальнем Востоке. Об этом сообщил ТАСС статс-секретарь - заместитель главы Минвостокразвития России Антон Басанский.

"Также [планируются] субсидии, которые мы будем вкладывать непосредственно в приобретение новых лайнеров, приобретение лайнеров для туроператоров, которые сегодня хотят развивать круизный туризм на Дальнем Востоке", - сказал он.

Басанский отметил, что для развития круизного туризма планируется использовать лайнер "Астория". "Это наши круизные лайнеры, которые у нас сегодня уже два запущены. Они у нас уже давно ходят. Ждем "Асторию", которая придет к нам, будет ходить здесь", - пояснил он.

Ранее правительство Камчатского края сообщало, что круизную линию между Камчаткой, Сахалином и Приморьем готовят к запуску на Дальнем Востоке к 2026 году. Доступный для жителей и гостей регионов маршрут позволит познакомиться с природными красотами и культурным наследием нескольких дальневосточных территорий. Уточняется, что маршрут будет проходить в 10 дней из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. Запуск круиза ожидается к лету 2026 года.

В настоящий момент между регионами ДФО налажены только грузовые перевозки. В перспективе развития круизного туризма перед регионами стоит задача подготовить и аттестовать экскурсоводов, обладающих знаниями по всем трем регионам ДФО.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.