Выполнение промежуточной цели укрепляет веру в успешный годовой результат, сообщили в компании

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Один из крупнейших в мире производителей коксующихся углей премиального качества - компания "Эльга" по итогам I полугодия 2025 года добыла 18 млн тонн угля, планирует по итогам этого года выйти на добычу в 36 млн тонн в год, сообщили ТАСС в пресс-службе компании в рамках ВЭФ.

"Рассчитываем выйти на уровень добычи 36 млн тонн угля по итогам 2025 года. За первое полугодие достигнут показатель 18 млн тонн, что укрепляет уверенность в достижении годовой цели при сохранении темпа работы", - сказали там. Такая динамика соответствует внутренним планам и утвержденной стратегии развития месторождения, отметили в "Эльге".

В 2024 году компания "Эльгауголь" (входит в "Эльгу") в 2024 году вышла на уровень добычи более 28,6 млн тонн угля в год, а обогатительные мощности предприятия составили 31,5 млн тонн в год.

Компания "Эльга" - один из крупнейших в мире производителей коксующихся углей премиального качества. УК "Эльга" управляет добывающими, обогатительными и транспортно-логистическими активами в Дальневосточном федеральном округе. В Республике Саха (Якутия) компания разрабатывает одно из самых больших в мире месторождений коксующегося угля с запасами свыше 2,2 млрд тонн - Эльгинское угольное месторождение.

