МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Дороже всего в России в августе 2025 года стоил отдых в Москве, Сочи и Владивостоке, Казани и Нижнем Новгороде. Об этом говорится в результатах исследования геосервиса 2ГИС (текст есть у ТАСС).

"Самый дорогой день отдыха в Москве: 9,5 тыс. руб. В столице самый высокий средний чек на питание (1,5 тыс. руб.) и почти самые дорогие развлечения (1,6 тыс. руб.) На втором месте Сочи (8,9 тыс. руб.), город занял второе место в рейтинге по стоимости проживания в отелях. Замыкает тройку Владивосток (8,8 тыс. руб.)", - рассказали эксперты.

Далее в рейтинге следуют Казань (8,6 тыс. руб.), Нижний Новгород (8,3 тыс. руб.), Санкт-Петербург (8,3 тыс. руб.) и Екатеринбург (7,2 тыс. руб.).

2ГИС сравнил топ-10 популярных туристических локаций России по средней стоимости одного дня курортного отдыха для одного человека. В расчет вошли стоимость номера в гостинице, двух приемов пищи в общепите и одного курортного развлечения - от дендропарка до океанариума. По данным сервиса, средняя стоимость одного дня курортного отдыха в России составляет 7,9 тыс. руб.

Самыми доступными для летнего отдыха оказались Краснодар и Ростов-на-Дону: день отдыха здесь обойдется в 6,5 тыс. руб. На третьем месте Новосибирск - 6,8 тыс. руб. При этом в Новосибирске самые дорогие "курортные" развлечения, по этому показателю он обогнал даже Москву, отметили в компании.

Где самые дешевые и дорогие развлечения и питание

Согласно исследованию, самые доступные развлечения в Ростове-на-Дону (в среднем 900 руб. на человека), Краснодаре (1,1 тыс. руб.) и Казани (1,2 тыс. руб.). Дороже всего развлечения обходятся в Новосибирске, Москве (по 1,7 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (1,6 тыс. руб.). Самый низкий средний чек в заведениях общепита в Новосибирске (902 руб.), Екатеринбурге (1,1 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (1,2 тыс. руб.). Самое дорогое питание в Москве (1,6 тыс. руб.).

Минимальная средняя стоимость проживания в Краснодаре (3 тыс. руб.), Ростове-на-Дону (3,1 тыс. руб.) и Новосибирске (3,3 тыс. руб.). Самое дорогое жилье в Казани (5 тыс. руб.), Сочи (4,9 тыс. руб.) и Владивостоке (4,8 тыс. руб.).