ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Банк России и Минфин близки к завершению дискуссии о налогообложении цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом заявил статс-секретарь - заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы с Министерством финансов ведем достаточно серьезную дискуссию, и, надеюсь, близки к ее завершению, по поводу налогообложения ЦФА. То есть возможности отнесения хотя бы долговых ЦФА <...>. Важно, чтобы было понятно, и в том числе для налоговой службы, о каком инструменте идет речь. Надеюсь, что [директор департамента финансовой политики Минфина] Алексей Вячеславович [Яковлев] поддержит меня в том моем тезисе, что мы близки к завершению этой дискуссии", - сказал Гузнов на сессии "Токенизация финансового рынка: взгляд в будущее".

При этом он подчеркнул, что изменения будут внесены не в Налоговый кодекс, а в закон о цифровых финансовых активах. "По крайней мере пока проектируется именно в таком режиме. И речь идет именно о том, чтобы выделить в качестве отдельного инструмент долговых ЦФА", - добавил Гузнов.

