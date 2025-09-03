ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Реализация проекта по строительству газопровода "Сила Сибири - 2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз - Восток" позволит Бурятии, расположенной рядом с российско-монгольской границей, повысить инвестиционный потенциал и снизить антропогенную нагрузку на экологию территории около озера Байкал. Об этом сообщил в своем телеграм-канале сообщил глава региона Алексей Цыденов.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил журналистам о подписании в Пекине юридически обязывающего меморандума о строительстве газопровода "Сила Сибири - 2" и транзитного газопровода через территорию Монголии "Союз Восток". Договоренность по "Силе Сибири - 2" рассчитана на 30 лет, цена поставок будет ниже, чем для Европы. Он отметил, что это станет самым крупным и капиталоемким проектом в газовой отрасли в мире.

"Главное для нас, что газовая труба пойдет через Бурятию. У нас появляются перспективы газификации республики. Это дает основу, чтобы в будущем Бурятия стала экономически более конкурентоспособной - себестоимость затрат на энергетику для жителей, промышленности и бизнеса может стать ниже. Инвестиционный интерес в Бурятии будет выше, газ в Бурятии заметно снизит нагрузку на экологию", - написал Цыденов.

Проект магистрального трубопровода "Сила Сибири - 2" должен связать газовые месторождения Западной Сибири с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая через территорию Монголии. Его проектная мощность составляет до 50 миллиардов кубических метров газа в год. В январе 2022 года проект прошел стадию технико-экономического обоснования. Госэкспертиза Монголии одобрила его в марте 2025 года.