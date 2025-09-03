Чукотка на ВЭФ подписала соглашение с АО "Газпромбанк"

Глава региона Владислав Кузнецов сообщил, что также провел встречу с первым вице-президентом Газпромбанка Андреем Савченко

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Чукотский автономный округ на полях ВЭФ-2025 подписал соглашение с АО "Газпромбанк" по нескольким ключевым направлениям в части реализации инвестпроектов и внедрения электронных торговых площадок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Кузнецов.

"На полях ВЭФ подписал соглашение с АО "Газпромбанк", а также провел встречу с первым вице-президентом Газпромбанка Андреем Савченко. Будем развивать сотрудничество по нескольким ключевым направлениям: привлечение финансирования в экономику округа для реализации инвестиционных проектов, обеспечение жителей и предпринимателей широким спектром высококачественных банковских услуг, внедрение современных банковских технологий на территории Чукотки, внедрение электронных торговых площадок - это обеспечивает прозрачность и конкурентоспособность закупок для нужд округа, реализация социальных и культурных проектов на территории региона", - написал губернатор Чукотки.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

