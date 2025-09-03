Это с запасом покроет потребность региона, считает директор НИИ сельского хозяйства полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Более 1 млн тонн семян зерновых и зернобобовых культур заготовят в Республике Крым в 2025 году, что с запасом покроет потребность региона. Об этом сообщил ТАСС директор НИИ сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.

"Объема семян зерновых, зернобобовых в Крыму хватает для посадки в следующем году. Никакой угрозы продовольственной безопасности нет. Более миллиона тонн семян будет заготовлено, возможно, около 1,3 млн тонн. <...> Покрываем потребность региона и семенами своими, и товарным зерном, и продовольственным зерном, и всем остальным", - рассказал он, уточнив, что заготовка семян в республике закончится примерно в конце сентября.

По итогам жатвы 2025 года в Республике Крым собрали 1,175 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что полностью покрыло потребность региона.