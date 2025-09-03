ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компания "Хайлэнд голд" подписали соглашение о реализации проекта по освоению золоторудных месторождений "Восточный двойной" и "Благодатное" на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент ТАСС.

"Это не просто горнодобывающие предприятия, это супервысокотехнологичные, огромные предприятия, которые трудоустраивают людей на классные рабочие места. Нам такой партнер нужен. Наша главная задача в потенциальных новых проектах, которые мы сегодня подписали, нам главная задача - им помогать. <...> Будь то ТОР либо какие-то другие меры поддержки, которые можно предоставить. <...> [У нас] есть проекты еще в самой начальной стадии, есть, которые уже чуть, так сказать, ушли вперед. Поэтому будем с ними работать и надеемся, что в течение ближайшего времени уже проекты выйдут в активную фазу", - сказал ТАСС глава КРДВ Николай Запрягаев.

Проекты предусматривают капитальные вложения в размере 37 млрд рублей и создание свыше 700 новых рабочих мест.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.