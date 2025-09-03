В структуре реализации основная доля приходится на КНР, Индию и Вьетнам, сообщили в компании

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Один из крупнейших в мире производителей коксующихся углей премиального качества - компания "Эльга" продолжает развитие собственного экспортного потенциала, реализует уголь в Китай, Индию и Вьетнам. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании в рамках ВЭФ.

"Эльга", в силу географических особенностей и качества угля, традиционно ориентируется на внешние рынки. Несмотря на сложности внешней конъюнктуры, мы продолжаем развитие нашего экспортного потенциала. В структуре реализации основная доля приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона - Китай, Индию и Вьетнам", - сообщили в компании.

Компания "Эльга" - один из крупнейших в мире производителей коксующихся углей премиального качества. УК "Эльга" управляет добывающими, обогатительными и транспортно-логистическими активами в Дальневосточном федеральном округе. В Республике Саха (Якутия) компания разрабатывает одно из самых больших в мире месторождений коксующегося угля с запасами свыше 2,2 млрд тонн - Эльгинское угольное месторождение.

