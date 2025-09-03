ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Объем внешнеторговых сделок в китайской валюте превысил 40% от общего числа трансграничных операций России, что свидетельствует о формировании полноценного рынка этой валюты внутри страны, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ председатель правления Россельхозбанка (РСХБ) Борис Листов.

"Объем внешнеторговых сделок, осуществляемых в юанях, в настоящее время превышает 40% от всех трансграничных операций России, что свидетельствует о формировании полноценного рынка этой валюты внутри страны. Практически весь товарооборот между Россией и Китаем сейчас осуществляется с использованием национальных валют - российского рубля и китайского юаня", - отметил Листов.

По его словам, такой тренд способствует повышению роли национальных валют в международных расчетах и расширению возможностей для международной торговли. "В ближайшее время ожидаем дальнейшее развитие инфраструктуры для работы с юанями, а также рост доверия к этой валюте как к инструменту расчетов и инвестиций внутри страны. Юань и рубль безоговорочно стали основной валютной парой как на биржевом, так и на внебиржевом рынках", - сказал он.

По оценкам РСХБ, использование юаня становится стандартной практикой в бизнес-операциях, а также важным элементом финансового планирования для российских компаний.

На внутреннем валютном рынке уже сейчас широкое распространение получают сделки ПФИ с юанем для целей хеджирования и управления рыночными рисками, выросла ликвидность межбанковского рынка и рынка репо, а также срочность проводимых операций. Кроме того, юань уже стал одним из ключевых активов в структуре российского государственного финансового сектора.