ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. "Норникель" считает перспективной идею монетизации запасов в недрах через токены, что позволило бы проще осваивать новые месторождения. Об этом заявил вице-президент - руководитель блока сбыта и коммерции "Норникеля" Антон Берлин в рамках Восточного экономического форума.

"Из того, что хотелось бы реализовать, у нас были теоретические задумки, но мы не дошли до исполнения - это, по сути, монетизация запасов в недрах через токены. Упрощая описание, это, по сути, как стриминг: то есть через токены привлечение финансирования, за счет которого осваивается месторождение, из которого извлекаются ценные металлы", - рассказал Берлин.

По его словам, в горной промышленности строительство требует больших капиталовложений и занимает длительное время.

"Если бы было возможно создать такой проект, да финансированный, да еще и безрегрессный, то это было бы, конечно, просто потрясающе для нашей отрасли и позволило бы гораздо проще осваивать различные месторождения, которые уже обнаружены", - заключил вице-президент "Норникеля".

