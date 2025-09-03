В России продажи авиабилетов в Китай удвоились после новости о безвизовом режиме

По словам директора АТАГ Александра Брагина, КНР может стать одним из лидирующих зарубежных направлений у российских самостоятельных путешественников на эту осень

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Объем продаж авиабилетов в Китай вырос в России в два раза 2 сентября по сравнению с днем ранее после появления информации о введении безвизового режима в КНР для россиян. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса "Яндекс путешествия".

"Число авиабилетов в Китай, купленных 2 сентября - в день объявления новости о безвизовом режиме въезда, - в два раза выше, чем днем ранее", - говорится в сообщении.

Также, по данным "Поиска" от "Яндекса", за последние сутки в два раза возросла доля запросов про Китай. При этом доля запросов, посвященных непосредственно визам и поездкам в страну, 2 сентября оказалась в девять раз выше, чем днем ранее. Количество забронированных россиянами отелей в Китае увеличилось за сутки на 7%. Основная доля бронирований приходится на Москву (32%), на втором месте - Санкт-Петербург и Оренбург (по 10% каждый).

По словам директора Ассоциации туристических агрегаторов Александра Брагина, Китай может стать одним из лидирующих зарубежных направлений у российских самостоятельных путешественников на эту осень.

"Популярность Китая у россиян уверенно растет ежегодно. Даже до объявления эксперимента по безвизу КНР входила в топ-10 зарубежных бронирований авиабилетов и жилья на лето у наших соотечественников, а на осень - в топ-5. А благодаря новым правилам спрос может вырасти на 30-40%, и Китай станет одним из основных зарубежных направлений на осень после Турции. При этом, несмотря на то, что сейчас в основном интерес самостоятельных путешественников сосредоточен на таких популярных направлениях, как Пекин (46% от забронированных отелей) и Шанхай (28%), мы ожидаем рост спроса и на другие направления внутри этой страны", - подчеркнул он.

2 сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что китайские власти с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.