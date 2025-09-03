Список увеличили на 14 позиций

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Список отечественного оборудования, за приобретение которого положена налоговая льгота, расширен на 14 позиций. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Перечень российского высокотехнологичного оборудования, приобретая которое компании смогут получить льготу по налогу на прибыль, дополнен 14 позициями. В числе такого оборудования - беспилотные авиационные системы различных типов, а также оборудование для топливно-энергетического комплекса и горных машин", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что предоставление такой налоговой льготы стимулирует закупки отечественной техники и оборудования и поддерживает компании, которые модернизируют свое производство.

Кабмин также напомнил об увеличении повышающего коэффициента к расходам, от которых зависит размер налога на прибыль с 1,5 до 2.

"Таким образом, при росте расходов на приобретение отечественного оборудования и техники растет размер налоговой льготы", - добавила пресс-служба.

Такая мера поддержки для предприятий и компаний была введена весной 2023 года после принятия соответствующего закона. Уже в июле кабмин утвердил перечень высокотехнологичной продукции, за покупку которых положено льготное налогообложение.