РФ должна справиться с уходом иностранных производителей с отечественного рынка фармакологии, указал премьер-министр

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Россия должна справиться с уходом иностранных производителей с отечественного рынка фармакологии. На это указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой.

"Надо исключить случаи, когда иностранные производители могут просто бросить то, с чем работали на рынке, и оставить фактически пациентов без помощи. Без сомнения, мы должны сделать все, чтобы наша промышленность, наша наука, технологии смогли справиться с этой задачей", - отметил Мишустин.

Самойлова рассказала премьеру о созданной сервисной службе для техобслуживания и метрологической поверки медизделий, представительства которой есть уже в 13 регионах.

"Это очень важная работа для укрепления технологического, промышленного суверенитета страны, безопасности страны в целом", - подчеркнул Мишустин.