РСТ: туры в Китай из России после запуска безвизового режима станут дешевле

Это также позволит предложить более разнообразные туры в КНР, отметили в пресс-службе Российского союза туриндустрии

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Туры в Китай из России станут дешевле и разнообразнее после запуска в стране безвизового режима для россиян, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Китай с 15 сентября вводит безвизовый въезд для россиян на срок до 30 дней. Как считают туроператоры - члены РСТ, эта мера не только приведет к значительному росту турпотока, но и позволит предложить более разнообразные туры в страну, включив в них не слишком известные пока россиянам регионы и города. Плюс удешевит туры за счет отмены визового сбора", - говорится в сообщении.

В компании Fun&Sun в течение года ожидают прироста турпотока в Китай минимум на 10-15%. Основное внимание в программах будет сосредоточено на традиционных туристических центрах - Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Сиане.

"Но параллельно вырастет популярность и современного Чунцина, крупнейшего мегаполиса мира, и расположенного рядом города Чэнду, где можно посмотреть на панд в условиях, приближенных к естественной среде обитания. Отдельного внимания заслуживает Чжанцзяцзе, знаменитый природными парками и горами, ставшими прототипом пейзажей фильма "Аватар". Также планируем разработать комбинированные туры Китай - Гонконг", - рассказали в компании.

Туроператор ожидает роста и по Хайнаню: за счет дополнительных рейсов через материковые города и отмены виз у туристов появятся более удобные маршруты на остров.

Компания ITM group фиксирует заметный рост спроса на путешествия в Китай в 2025 году. "Лето показало рост около 40% к показателям прошлого года, зиму активно бронируют с середины лета. А введение безвизового въезда подстегнет и без того существенный интерес к стране. Прогнозируем 40-50% роста объемов в осенне-зимнем сезоне и двукратный рост в следующем году", - отметили в пресс-службе.